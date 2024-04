Kui tahate mõranenud meeleolumuusikat, siis olete absoluutselt õiges kohas

KIM GORDON: tema hääl on sooloalbumil toosama äratuntav raskuskese mis Sonic Youthi aegu.

Osa minu suhtlusest nüüdseks lagunenud New Yorgi ansambliga Sonic Youth oli alati see, kuidas ma parajasti nende seisundit enese jaoks kirjeldasin – olgu või endamisi ja muusikat parasjagu kuulamatagi. Lihtsalt oli huvitav pealt vaadata, kuidas too bänd liikus kogu aeg pigem millestki eemale kui millegi poole. Ja erinevad stiilielemendid – kitarri-noise, Ühendriikide minimalistlik avangard või kalkuleeritud rütmiline transs, mis võis, aga ei pruukinud meenutada krautrock’i – mahtusid kõik kuidagi iseenesest nende organismi ära ja lahustusid seal üldist kulgemisteekonda häirimata.