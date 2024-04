KEEGI ON NÄINUD? Vene moodsaim tank T-14 Armata peaks olema Ukrainas kohal, aga keegi seda lahingutes seni näinud ei ole. Vanemaid tanke on venelastel aga tuhandetes.

„Vene väed on jõudnud Donetski oblastis juba Tšassiv Jari kõrgustikule, sealt on hea maastikku kontrollida. Olukord on seal keeruline,“ ütles DeepState’i kaasasutaja ja analüütik Roman Pohorilõi UNIAN-ile.