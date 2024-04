SÕJAPÄEVIK (770. päev) | Ukrainlased kardavad, et Vene rünnakuga võib kaasneda rinde kokku kukkumine

Täna avaldas ka Politico Ukraina sõja kohta pikema analüüsi ja selle toon oli suhteliselt sünge. Mitu Ukraina relvajõudude endise ülemjuhataja Valeri Zalužnõi all teeninud ohvitseri rääkis, et rindel on seis väga keeruline, ja kui venelased lähevad kuskil suuremale rünnakule, võib rindejoon seal piirkonnas kokku kukkuda.