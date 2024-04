ATHst sai kunstinäitus: „Proovid kõik õigel ajal ära teha, aga iga päev ja iga sekund on kaos“

Parandamaks ühiskonna teadlikkust, otsustas Diana Põder väljendada end kunstis, sest selle kaudu on ehk kergem inimesteni jõuda ning see on ka hea viis raskeid teemasid käsitleda. Veebruari lõpus avati Tallinna Puuetega Inimeste Kojas tema näitus „Häirete harmoonia“, kus on väljas ATH häireid ja õpiraskusi peegeldavad tööd. Tehes koolis praktilise töö teooriaosa, millel näitus põhineb, avastas Põder, et ATH põdejal on tihti ka mitu teistsugust häiret. Nii on iga teos küll eraldi probleem, aga need kõik on seotud ATHga.