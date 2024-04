Erinevalt traditsioonilistest tutvumissaadetest paneb abielupaari Nick ja Vanessa Lachey poolt juhitud reality katsealused unikaalsesse olukorda, kus nad peavad leidma armastuse, ilma et nad üksteist näeksid. See on omamoodi sotsiaalne eksperiment, mis viib osalejad eraldatud ruumidesse, kus nad saavad teineteisega suhelda ainult häält kasutades, teadmata, milline vestluspartner välja näeb. Miks see vajalik on?