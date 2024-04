Hea häkker küberrünnakute tagamaadest: isiklikke andmeid varastatakse selleks, et sind täpsemalt rünnata

„Pargid bussi tootmistehase parklasse. Neil on külaliste Wi-Fi. Kõik pääsevad sinna sisse, sest see on ju külalistele. Siis selgub, et kahjuks pole võrgud eraldatud ja sealt pääseb ka kontori Wi-Fisse. Tootmisest on ju ikka andmeid vaja kontori poole saata. Ja üllatus-üllatus! Kõik tootmisliin on ka kontorivõrguga ühendatud. Ja oledki rõõmsalt külaliste Wi-Fist tootmisliinidesse jõudnud,“ kirjeldab auditi- ja konsultatsioonifirma KPMG küberturvalisuse teenuste juht Mihkel Kukk reaalset rünnaku stsenaariumit.