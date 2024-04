NÄDALA FILM | Auschwitzi kõrval elava perekonna argielu peegeldab meid kõiki

Jonathan Glazeri „Huvivööndist“ on palju räägitud, seda on auhinnatud, Oscaridki (parim võõrkeelne film ja parim heli, lisaks kolm nominatsiooni) on võidetud ja seda igati põhjendatult. Seejuures on kõige märkimisväärsem fakt, et film ei jäta naljalt külmaks ühtki vaatajat, sest ka need, kes seda vihkavad või jälestavad, teevad seda kirglikult ja kogu südamega.