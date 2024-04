Venelased kasutavad rindel tavaliselt mürki CS ja samuti pisargaasi, aga teisigi mürke. Enamasti kukutatakse mürgist gaasi sisaldav granaat droonilt. Mõne sõduri sõnul on keemiarünnakud kohati muutunud vaat et igapäevaseks. Ukrainlaste väiteid kinnitavad ka erapooletud eksperdid, kes on analüüsinud lahingväljalt leitud granaadijäänuseid.