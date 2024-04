Eesti Energia endine juht Hando Sutter nõustab nüüd energiaärisid

Hando Sutter ütles Ekspressile, et talle seatud konkurentsipiirang lõppes aastavahetusel. Kui tema Eesti Energiast vabastamisel räägiti ühe aasta pikkusest keelust, jäi lõpuks piirangu pikkuseks üheksa kuud.

Seetõttu on Sutteril vaba voli tegutseda ka Eesti Energiaga võistlevate ettevõtete heaks. „Mulle oleks saanud panna pikema konkurentsikeelu, aga ei pandud,“ ütles ta ja lisas, et „energia on teema, kus tunnen end hästi“.