Sõjapäevik (776. päev) | Venemaa plaan Ukraina suurlinnade vallutamiseks

HARKIV LÖÖGI ALL: President Volodõmõr Zelenskõi külastas eile Harkivi oblastit, et tutvuda sinna ehitatud kaitserajatistega.

Ühendkuningriigi peaminister David Cameron saabus täna Washingtoni, et veenda sealseid seadusandjaid kiiremas korras 60 miljardi dollarist Ukraina abipaketti vastu võtma. Kuid enne USA pealinna jõudmist tegi Cameron ebatavalise sammu ning lendas hoopis Florida osariiki kohtuma vabariiklaste presidendikandidaadi Donald Trumpiga. Paketi heakskiit kongressis seisab just Trumpi ja tema tulihingeliste toetajate vastumeelsuse taga. Trump on väitnud, et presidendiks saades suudab ta 24 tunni jooksul Ukraina-Venemaa rahuleppeni jõuda. Sel nädalal kirjutas Washington Post, et tegelikult näeks Trumpi niinimetatud rahuplaan ette Donbassi ja Krimmi Venemaale loovutamist.