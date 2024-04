SÕJAPÄEVIK (777. päev) | Mobilisatsioonide võitlus. Nii Ukraina kui ka Venemaa (vist) valmistuvad vägesid täiendama

Keegi ei tea, mis saab 2025. aastal, aga selle aasta kohta on selge, et Ukrainal on raske, sest USA abi on paisu taga kinni, Saksamaa lohistab teatud aspektides jalgu ja Euroopa relvatootmine pole veel õiget hoogu saanud. Analüütikud on arvanud, et paremat aega ei pruugi Venemaal suuremate edusammude tegemiseks tulla. Selleks on aga vaja mehi.