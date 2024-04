SÕJAPÄEVIK (781. päev) | Zelenskõi: terroridroon teeb nii Euroopas kui ka Lähis-Idas sama häält

Pühapäeva hommikul andsid Ukraina õhujõud teada, et öösel õnnestus alla tulistada kümme Shahed 136/131 tüüpi Vene ründedrooni. Ukraina õhujõudude ülem kindralleitnant Mõkola Oleštšuk ütles, et need Shahedid saadeti välja Venemaa Kurski oblastist. See piirkond piirneb Ukraina Sumõ oblastiga.