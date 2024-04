Kaur Maran: palun ärme tee kohalikele venelastele ärategemise kampaaniaid. Sellest ei võidaks keegi

Ma ei taha öelda, et neid asju ei peaks tegema. Küll aga tasub mõelda, kas me oleme valmis selleks, et ühel hetkel kaotab näiteks kolmandik Narva linna või veelgi suurem osa Sillamäe elanikest Toompeal langetatud otsuste tagajärjel õiguse oma kodulinna asjus kaasa rääkida. Kui nad peavad samal ajal veel aitama lapsi kodutöödega, millest ise juba keelegi poolest aru ei saa. Mitte et neid haletsema peaks – aga kust jookseb piir, kust alates on võll üle keeratud?