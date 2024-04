SÕJAPÄEVIK (789. päev) | Vene sõjablogijad: Ukraina droonid ei luba meil hingata. „Baaba-Jagaa eest ei päästa miski!“

Venemaal ülipopulaarse Telegrami asutaja, nüüd Dubais elav Pavel Durov on öelnud, et püüab oma sõnumivahetuse platvormi hoida poliitiliselt neutraalsena ning seal saavad kirjutada „nii valitsus kui ka opositsioon“. Tegelikkus pole muidugi nii ilus, aga nagu me Propastopis hiljuti kirjutasime, siis hoiab Kreml „sõjakorrespondente“ endiselt mõnevõrra lõdvema keti otsas kui Moskva suuri telekanaleid.