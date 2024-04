Internetivalvur Maarja Punak väldib uuesti läbipõlemist: mul läks kolm-neli aastat, et sellest välja tulla

Esimesi politseiülesandeid täitis Maarja Punak (39) juba 20 aastat tagasi Pirital jalgrattaga patrullides. Jälgis, et rannas poleks liputajaid ega narkotarvitajaid. Ta mäletab, kuidas mändide vahelt paistsid väiksed tulekesed. Kui patrull ligines, opioidi kuumutavad tegelased kadusid. Tal on meeles ka üks püsiliputaja, kes sisekaitseakadeemia lähedal end ilmutas – oks näo ees, et teda ära ei tuntaks.