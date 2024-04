SÕJAPÄEVIK (792. päev) | Ukraina vägede kopsakas probleem: tõhusat droonitõrjet on kaugelt liiga vähe

Vene armee rindesõdureile ei anna hõlpu Ukraina ründedroonid ja kogukam lennumasin Vampiir (vene nimega Baaba-Jagaa), mis loobib ööpimeduses tankitõrjemiine, aga ukrainlastelgi pole droonisõjas kerge. Väljaanne Ukrainska Pravda kirjutab, et viimase kolme kuu jooksul on venelased droonide hulka tulisematel rindelõikudel vähemasti kahekordistanud, samuti on rindele ilmunud Vene poole droonide moderniseeritud versioonid.