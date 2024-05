ANALÜÜS | „Kust teate, et Putin valetab?“ ehk Varro Vooglaiu ja Kremli narratiivide põhjalik ajalugu

Varro Vooglaid on Eesti parlamendiliige, kes usub, et Venemaa diktaator Vladimir Putin on Eesti poliitikutest „tehniliselt“ parem. Vooglaid on korduvalt otsinud pehmendust Ida-Ukraina annekteerimisele. Vooglaid usub, et teatud tingimustel oleks Venemaa okupatsioon Eestis vastuvõetav. Ta leiab, et Venemaa riiklik propaganda väärib lugemist ning Eesti teeb valesti, et Ukrainat nii palju nende eksistentsiaalses võitluses aitab. Et Venemaa väldib Ukrainas kahju tsiviilelanikele. Vooglaid usub, et käitume valesti, kui lubame NATO-l end meie territooriumil kaitsta.