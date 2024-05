RASKE TREENINGUL, RASKE LAHINGUS: Ukraina sõdurid väljaõppel. Rindel on seis raske.

Rindel on ukrainlaste jaoks keeruline seis. Eelmise nädala teises pooles kirjutas Forbesi ajakirjanik David Axe, et Avdijivkast lääne poole jäävas rindelõigus on venelased Ukraina kaitsest läbi murdnud ja üritavad võimalust ära kasutada.