Landsbergis kuulutas midagi, millest on räägitud suurema osa ajast, mil Ivanišvili juhitud jõud Gruusias võimul on olnud. Paistab, et nüüd on jõudnud kätte aeg kuulutada sõltumatu Gruusia surma. „Me toetasime Gruusia rahvast juba siis, kui teie iseseisvus esmakordselt õide puhkes. Leedulased rõõmustasid teie võitude üle ning seisime õlg-õla kõrval, kui Venemaa teid ründas. Nutsime, kui kaotasite oma inimesi ja maad,“ kirjutas Landsbergis.