Kohus tühistas riigiprokuratuuri otsuse: vastsündinu surma uurimist tuleb jätkata

TULEB EDASI UURIDA: Kohus ei nõustunud prokuratuuriga, kes väitis, et kõik võimalikud tõendid on juba kogutud. Kohtu hinnangul saab ka nüüd, neli aastat pärast juhtunut tõendeid koguda.

Eesti Ekspress kirjutas jaanuaris , et Ida-Tallinna keskhaiglas suri üks kaksikutest poolteist päeva pärast sündi. Tervishoiuteenuse kvaliteedi ekspertkomisjoni (TKE) hinnangul viis lapse lämbumiseni asjaolu, et haigla töötajad ei jälginud last oodatava hoolega.