SÕJAPÄEVIK (803. päev) | Venemaa äsab vana inforündevõttega: algavad tuumaõppused

Õppustel katsetatakse väidetavalt, kas Vene armee üksused on valmis kasutama lühimaa rakette ja torpeedosid, et „vastata [ohule] ja tingimusteta kindlustada Venemaa territoriaalne terviklikkus ja suveräänsus“. Õppuse täpset toimumise aega ei öeldud, Kreml on märkinud vaid, et need toimuvad „varsti“. Lõuna ringkonnas toimuvatele õppustele on Vene kaitseministeeriumi sõnul kaasatud nii raketi-, lennu- kui ka merevägi.