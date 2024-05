SÕJAPÄEVIK (804. päev) | Venemaa tähtsaimal sõjaväekalmistul lõpeb Ukrainas tapetud sõdurite tõttu ruum otsa

Teisipäeva lõunal vannutati Vladimir Putin Kremlis toimunud tseremoonial viiendaks ametiajaks Venemaa presidendiks. „Putin mõtleb endast nüüd kui Vladimir Suurest, Venemaa tsaarist,“ ütles BBC-le Valge Maja endine julgeolekunõunik Fiona Hill. Tema hinnangul muutus Putin pärast Krimmi annekteerimist pragmaatikust imperialistiks. Carnegie Venemaa Euraasia keskuse vanemteadur Andrei Kolesnikov lisab, et Venemaal eksisteerib stalinismi kõrval nüüdsest ka putinism: „Ma ütleksin, et putinism on veel üks stalinismi kehastusi. Ta käitub nagu Stalin. Tema võim on personaliseeritud nagu Stalini ajal. Ta eelistab kasutada palju poliitilisi repressioone. Ja nagu Stalingi on ta valmis püsima võimul kuni füüsilise lõpuni.“