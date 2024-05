ÄHVARDAVAD: Venemaa Iskanderi ballistilised raketid on võimalised kandma tuumalõhkepead. Selliseid tavalõhkepeadega rakette on Kreml Ukrainasse lennutanud sadu.

Ei saaks öelda, et kui Venemaa tuumaähvarduste plaadile taas nõela peale paneb, poleks üldse neid, kellel otsaesine higiseks ei läheks. Neid on ikka, ainult et aina vähem.