SÕJAPÄEVIK (809. päev) | Legendaarne USA diplomaat: praegu on Putin seisus „Mis on minu, see on minu“

Nii Barack Obama kui ka Joe Bideni ajal USA välisministeeriumis olulistel kohtadel töötanud diplomaat Victoria Nuland ütles Politicos ilmunud intervjuus, et ainus kokkulepe, mille peale Putin võiks praegu – vähemalt USA presidendivalimiste tulemuse selgumiseni – Ukrainaga välja minna, on „Mis on minu, see on minu, ja mis on teie, see on läbiräägitav“.