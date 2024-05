KRANAAT | Boikoti boikott! Eestlane vaatas Eurovisioni ja sai ajupestud

Nädala Riisalo „Kahjuks tuleb anda ümmargune vastus. Kuigi tahaks anda väga konkreetseid vastuseid, siis see ei ole kahjuks praeguses faasis mõistlik.“ Valitsuse pressikonverents, 9. mai

Margus ei tahtnud, aga ta tundis, et peab. Selle aasta Eurovisioni on saatnud üleskutsed teler sisse lülitamata jätta – Marguse sõnul see pole õige. „See on põhiõiguste piiramine! Kui keegi ütleb, et ära tee, siis ma kindlasti teen!“

Margus otsustas, et ta vaatab lauluvõistlust boikoti tõttu veel rohkem. Tema sõnul oli Eurovision viimati hea, kui Eesti sai esikoha, pärast seda Sahlene’i kõlbas ka veel vaadata, aga edasi läks asi veidraks homopeoks ära ja tema pole sellist asja kunagi pooldanud.

Sellel aastal läks teisiti. Margus oli plaaninud elada kaasa Ott Tänakule, kuid et liberastidele ära panna, otsis Margus välja kõik seadmed, millega üldse saab otseülekannet vaadata, ja pani korraga tööle. Ta õppis liiga palju uut.

„Tahaksin tänada Marko Reikopit. Tema selgitustest oli palju abi!“ Marguse sõnul sai ta väga palju teada maailmas eksisteerivatest vaimuhaigustest, toitumisharjumustest ja eri sorti lemmikloomadest. Vahepeal hakkas Margus mõistatama, milline mure võiks kimbutada järgmist lauljat, ja Marko andis kohe ka vastuse. „Alguses leidsin, et see on naljakas, aga pärast kahe poolfinaali ja finaali vaatamist hakkasin mõtlema, et ma võiks ise ka oma tunnetest rohkem rääkida ja ärevusega tegeleda.“

Pärast teist poolfinaali Hollandi laulja võistluselt kõrvaldamine mõjutas Margust veelgi enam vaatama. „Niimoodi kedagi kõrvale jätta ei saa. Asusin Redditis teda kaitsma, tegime lapsega Robloxis „Justice for Joosti“ protestidel kaasa.“

Avastusi oli Margusel veelgi. „Sain teada ka väljendi „mittebinaarne“ – polnud enne kuulnudki, et nii saab ka. Alguses arvasin, et see on mingi arvutivärk. Nagu lauluski – I broke the code!“ selgitab Margus õhinal. „Tead, nii hästi laulis, et las olla mitte või binaarne või mis iganes. See ei huvitanud mind üldse nii väga. Ma ausalt mõtlesin, et Eurovision on ainult mingite homode värk, aga nägin ka omavanust naist laulmas, et ta tahabki lits olla. Vot nii peab elama!“