Kerttu Jänese: oleme jõudnud ajastusse, kus teatud teemadel kahelda, küsimusi esitada ja arutleda ei tohi

KÕIK VARJUST VÄLJA: Eurovisioni võitnud Nemo andis võidulauluga edasi oma loo, sest loodab, et see teeb mittebinaarsed ja transsoolised inimesed nähtavaks ning aktsepteeritavaks. Ja see on väga okei eesmärk.

FOTO: Ella Mettler | Pressimaterjalid