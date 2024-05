Reedel alustasid Vene väed Harkivi oblastis pealetungi, mida on saatnud ka taktikaline edu. Eriti tugeva löögi alla on sattunud Harkivi linnast umbes 70 kilomeetri kaugusel asuv Vovtšanski linn, mida okupandid kurnavad õhurünnakude, liugpommide, ründedroonide ja suurtükitulega. Vovtšanski 17 000 elanikust oli nädalavahetuse seisuga veel linna jäänud paarsada inimest, kelle evakueerimisega Ukraina pool viimastel päevadel kurja vaeva nägi. Kokku on Harkivi ümberkaudsetest asulatest viimastel päevadel ohutusse paika toimetatud umbes 6000 inimest.