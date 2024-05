SÕJAPÄEVIK (817. päev) | President Zelenskõid saadab varjuna mõjuvõimas tippametnik Andri Jermak

Näiteid ei ole vaja kaugelt otsida. Mart Siimannist kõneldi omal ajal kui „peaministrist Jaak Alliku valitsuses“ – Allik mäletatavasti oli kultuuriminister mitmes Koonderakonna juhitud valitsuses. „Suurest maailmast“ on kohe võtta USA asepresident Dick Cheney, kelle roll teinekord kippus meedia põhjal tunduma suurem kui president George W. Bushi oma. Seejuures on USA poliitilises süsteemis asepresidendi töö puhtalt see, mille president talle jätab ja mis ülesandeid talle annab.