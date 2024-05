Tallinnas räägitakse, kuidas Ukrainat uuesti üles ehitada

„Nimekiri, kellega alustasime aasta alguses tööd, on tänaseks suures osas muutunud, sest meie teele veeres üksjagu takistusi ja väljakutseid, mis kõik loogilised, mõistetavad ja arusaadavad. Alates sellest, et Ukrainast isegi ajutiselt lahkumine on seotud erilubadega, ning lõpetades sellega, et väga mitmed meie kutsutud esinejad on kõrged valitsusametnikud, kes peavad selleks saama loa „kõige kõrgemal tasemel“. Kuna Ukraina on sõjas ja olukord pidevas muutumises, siis on ka suhtlus olnud aseministrite, rahvasaadikute ja ettevõtjatega nagu Ameerika mäed – tihedast arutelust ajutise eetrist kadumiseni…“ kirjeldavad konverentsi korraldajad. „Aga üks on kogu aeg olnud kindel – seda konverentsi oodatakse Ukrainas, et levitada sõna ootustest riiki investeerida, see üles ehitada ja jagada veendumust, et ollakse teel Euroopasse.“