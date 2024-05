EKSPRESSI PODCAST | Lastega pered kolivad Tallinnast ära, sest kardavad laste turvalisuse pärast

Arjus on pärit Pirita-Koselt, mis oli kunagi nunnu aedlinn. Pärast seda elas ta perega Lasnamäel ja siis otsustasid tema vanemad kolida Sauele. „Kui mina sinna teismelisena sattusin, oli see minu jaoks šokk. Noortele mõeldud seltskond, kool, asus kesklinnas, tahtsin olla seal vaibis, nagu teismeline ikka. Minu vanematele oli see aga ülioluline liigutus, nad pääsesid Lasnamäe korterist oma majja. Nüüd saan sellest aru, teismelisena ei saanud.“

Tallinna Ülikooli linnauuringute professoril Tauri Tuvikesel on ülikoolis käimas üks eksperiment, kus linna lähipiirkonna elanikud katsetavad erinevaid liikumisvõimalusi. „Elu ehitatakse väga sageli auto ümber ja ei mõelda sellele, kuidas teisiti saab. Eksperimendi raames sõideti ühistranspordiga linna, nähti, et ajakulu tegelikult polnudki nii suur, täitsa mõnus oli. Sai teatris käidud, baaris maha istutud. See kogemus ja katsetamine on ülioluline.“

Haridus- ja keskkonnapsühholoog Grete Arro on öelnud, et inimesed alateadlikult kardavad juhuslikku kohtumist võõrastega, mistõttu kardetakse ka ühistransporti. Tõnis Arjus kinnitab: „Kui oled harjunud kümme-kakskümmend aastat autos, nagu oma toas, sõitma ja lähed järsku ruumi, kus sa ei tea, kes järgmises peatuses peale tulla võib, ongi esialgu hirmus.“

Tauri Tuvikene leiab, et kui renoveeritud Vana-Kalamaja suguseid tänavaid oleks rohkem, võib ka neid inimesi olla rohkem, kes eelistavad elukohana Tallinna, mitte pealinna kuldset ringi. „Uuringud näitavad, et kui on väiksem liiklus, tuntakse naabreid üle tee, suheldakse rohkem, kontakt nendes kogukondades on parem.“

Tõnis Arjuse sõnul kolitakse Tallinnast ära, sest kardetakse laste turvalisuse pärast. „Esimese lapse ajal elasin Tallinnas Kadriorus ja tundsin kõhedust, mõeldes sellele, et väike laps uitab üsna agressiivses avalikus ruumis.“

