KRANAAT | Eesti allilmas alustatakse ühiselt eesti keelele üleminekut

Kuidas sa tead, et Eestis on suvi päriselt alanud? Enim ostetud lõhnaõliks on saanud sääsetõrje.

Pätt Jüri ei ole nõus. „Aastaid olen ühtede poiste jaoks Juri, teistele Jüri. Mis selles nii halba on? Rahvusvahelise haardega bisnises on ikka vaja mitmes keeles suhelda. Kui pätid omavahel inglise keeles asju arutavad, keegi sellest tüli ei tee, mis värk sellega on.“

Kokku lepitud eesti keelele üleminek saab olema järkjärguline. Grupeeringud saavad vajadusel erisusi taotleda ja lõpptähtajaks on seatud 2030. aasta. Esimesel aastal alustavad üleminekuga Tallinna ning Harjumaa grupeeringud ning Ida-Virumaa omadele luuakse eraldi kaasav programm ning õpilaagrid Maardus, et ka nemad saaks realistliku ajaraamiga eesti keelele üle tulla.

Nii mõnigi kooliõpetaja on nõus lisatasu eest patsaanidele eesti keelt õpetama ning nenditakse, et ilmselt on need keeletunnid hoopiski rahulikumad ükskõik millise kaheksanda klassi tunnist.