Eksminister Kalle Laaneti korteriafääri uurimine kasvas kriminaalmenetluseks

LUUBI ALL: Endine justiitsminister peab politseile aru andma.

Märtsi keskpaigas asus politsei uurima, kas endine justiitsminister Kalle Laanet (RE) on rikkunud korruptsioonivastast seadust, kui ministrina üüris oma abikaasa pojalt maksumaksja raha eest Tallinna südalinnas korterit. Ehkki esialgu alustas politsei väärteomenetluse, on see nüüdseks kasvanud kriminaaluurimiseks.