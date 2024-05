SÕJAPÄEVIK (826. päev) | Ukraina saab viimaks silmad taevasse

VÕIMATU MISSIOON: Ukraina suuruselt teist linna, Vene piiri lähedast Harkivit on ukrainlastel pea võimatu kaitsta, kui nad ei saa rünnata Vene territooriumi, kust rakette ja pommitajaid linna peale saadetakse.

Mitu riiki on järjepanu teatanud Ukrainale määratud abipakettidest. Ühe suurima neist on kokku pannud Rootsi, kellel on Ukrainale antava seas päris märkimisväärseid asju.