KRANAAT | Värvipime kandidaat jagas valijatele vale partei meeneid

Nädala anekdoot Poliitik püüab kaubanduskeskuses võimaliku valijaga jutule saada. „Kas teie olete juba oma valiku teinud?“ Kodanik vastab: „Palun ärge isegi üritage, ma juba olen Elisa klient!“

„Kindel Eesti Euroopas!“, „Eesti eest Euroopas!“, „Selg sirgu, Eesti!“ – kõik need hüüded kõlasid kordamööda Kristiine keskuse ees bussipeatusest Prismasse tõttavate inimeste kõrvades.

„Õnneks on siin ristmikul autod nii valjud, et neid pole eriti kuulda,“ selgitas valija, kes tegi oma otsuse juba paar päeva tagasi ära ja püüab nüüd lihtsalt poodi jahedasse minna.

Politoloog Tunis Kaarts selgitas, et tema suureks üllatuseks ei mäleta kandidaadid ise ka enam oma erakondade loosungeid. „Paistab, et soe ilm on pead segi löönud ja poliitikud ajavad nüüd juba omaenda kokkulepitud programme ja sõnumeid segamini. Kõik on äravahetamiseni sarnased.“

Urmas Paet ja Marina Kaljurand on kevade jooksul nii palju ühistel lillelaatadel ja messidel nänni jaganud, et neil on tekkinud ühine strateegia. Kõige parem on hoida inimest sotside ja Reformierakonna telkide vahel kinni. Selleks on võetud kasutusele koguni salakavalad võtted.

Kui Marina peab jooksma intervjuud andma, tõmbab Urmas kiiresti valge paruka pähe ja hüüab inimestele viisteist minutit „Kaljukindel valik!“, ja kui Paet peab korraks positsioonilt lahkuma, paneb Marina kapuutsi pähe ja suunab inimesi hästi suure kollase vihmavarjuga Isamaa ja EKRE telgist eemale reformikate telgi poole.

Kiirustades jagatakse laiali oma viimast kraami – kõik, mis on sinine, kollane, roheline ja punane, on mängus. Jüri Ratas loosib Instagramis praeguseks omaenda riigikogu mikrofoni, sest kõik muud asjad on tal juba ära loositud.

Üks roheliste kandidaat haaras Kristiine ees kampaaniat tehes kiirustades kogemata Parempoolsete telgist flaierid ja asus neid usinalt inimestele jagama. „Ma ei märganud, et need on täiesti vale sõnumiga. Ma ka enam ei mäleta, mis see meil täpselt oli,“ ütles täiesti anonüümne kandidaat.

Õnneks suunasid Parempoolsed ta oma telgi juurde tagasi ja soovitasid tal eraarsti juurde silmakontrolli minna. „Kusjuures saingi teada, et olen värvipime, enne ei olnudki selle peale tulnud!“

Kranaadi vanasõna: Üheksa korda mõtle, üks kord vali.