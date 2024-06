SÕJAPÄEVIK (832. päev) | Krimm on muutumas venelastele surmalõksuks

The Economist annab mõista, et suurejoonelise dessandi käigus Krimmi vabastamisest ei tasu ukrainlastel siiski praegu mõelda. King’s College Londoni sõjauuringute emeriitprofessor Lawrence Freedmani sõnul tuleks probleemile läheneda hoopis teise nurga alt: nimelt on Krimm Venemaa suur nõrkus, sest kõige sealse kaitsmine nõuab neilt liiga palju vahendeid. Kui Krimm satub enneolematu surve alla, võivad sellele tulevikus järgneda Putini järeleandmised. Sellega nõustub Saksa kaitseministeeriumi endine nõunik ja mõttekoja CEPA külalisteadur Nico Lange: „Ukraina kampaania on segu sõjalisest ja poliitilisest strateegiast. Poliitiliselt on see (Krimm) Venemaa kõige olulisem vara, kuid see on ka väga haavatav.“