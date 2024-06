SÕJAPÄEVIK (834. päev) | USA president Joe Biden: me ei paku oma relvi Moskva või Kremli ründamiseks

Pärast seda, kui Venemaalt on mitu päeva kostnud apokalüptilisi sõnumeid, et mis kõik juhtuma hakkab, kui Ukraina väed USA relvadega Venemaa territooriumi pihta lasevad, rahustas USA president Joe Biden neljapäeval, et ukrainlastele antud luba Ameerika relvadega Vene pinnal tegutseda on väga piiratud.