PROPAGANDARÜNNAK ALAKU: Kui varem keskendus Kremli propaganda Putini toetajate mobiliseerimisele, siis nüüd on võetud sihikule ka opositsiooni pooldajad.

Kui seni on Vene propagandistid keskendunud Ukraina sõja ajal sellele, et võita marurahvuslaste ja sõjapooldajate südamed, siis nüüd on võetud sihikule uus grupp: valitsuse kriitikud ja opositsiooni toetajad.