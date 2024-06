EDETABEL | Need on end Brüsselisse suunamudistanud Jüri Ratase tänavused popimad Instagrami postitused

3. koht

„Soovin, et iga teie päev oleks täis armastust ja hoolt, rõõmsaid hetki ja sära silmades. Naistepäev on rohkem kui lihtsalt tähtpäev kalendris – täna märkame ja tunnustame naiste kandvat rolli meie ümber, olgu siis kodus, tööl või ühiskonnas laiemalt,“ seisab tema postituses.

2. koht

Teisel kohal on loosimäng, mille Ratas korraldas. Kokku jagas poliitik välja kümme paari sokke, mille peal oli tema ikooniline palgi tassimise pilt ja juurde kirjutatud tekst: „Mina tööd ei karda!“ See on 11. juuni seisuga kogunud 10 385 laiki, mis on küll muljetavaldav tulemus, kuid esimesest kohast jääb see siiski valgusaastate kaugusele.