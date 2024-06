SÕJAPÄEVIK (840. päev) | Rahutippkohtumise eel kasvab pinge. Kas Zelenskõi rahuplaan kärbitakse sisutuks?

Ukrainal on ülimalt oluline saada sel nädalavahetusel Šveitsis toimuval rahutippkohtumisel võimalikult palju riike toetama sellist sõja lõpetamise stsenaariumi, mis sobib Ukrainale. Ärevaks teeb, et praeguste signaalide järgi on mustandites Zelenskõi kümnepunktilisest plaanist sees vaid käputäis.