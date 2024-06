SÕJAPÄEVIK (842. päev) | Vene sõjablogijad: armeel ei jätku mehi, Ukraina sunnib meid positsioonisõtta

„Harkivi suunal on meie sõduritel raskeks läinud,“ kirjutas 11. juunil sõjablogija Oleg Tsarjov (tema Telegrami kanalil on ligi 310 000 jälgijat). „Tohutu hulk tehnikat – reaktiivraketisüsteemid, droonid –, Ukraina relvajõudude isikkoosseis – tundub, et Sõrskõi ja Zelenskõi seavad sellele rindelõigule kõik panused. Vaenlasel on taktikalisi edusamme, droonide ja suurtükiväe tegevus takistab vasturünnakut. Olukord on sisuliselt sama nii Vovtšanskis ja Hlõbokes kui ka Lõptsis.“