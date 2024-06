VIDEO | Eesti alpinist jäi Pakistanis hätta, kohalik õhuvägi viis läbi päästeoperatsiooni

Saame näol on tegu Eesti alpinistiga, kellel on Wikipedia andmetel enam kui 10 aastat kogemusi.

Ühtlasi on ta teine eestlanna, kes on jõudnud enam kui 8000 meetri kõrguse mäe tippu ja esimene Eesti naine, kes on roninud enam kui 8000 meetri kõrguse mäe tippu ilma lisahapnikuta. Wikipedia andmetel on ta esimene ja ainuke Eesti alpinist, kes on tõusnud neljal korral üle 8000 meetri ja ta on üle 8000 meetriste mägede tippu jõudnud kolmel korral.