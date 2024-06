KRANAAT | Süvariigi agent avab suu: Martin Helme oli meie jaoks liiga tark ja nägi meid läbi

false

false

Härra agent, kuidas te siis vahele jäite?

Mis agentidest edasi sai?

Kuidas 54?

See tähendab, et 100% erakonnas hääletanud inimesi toetas Martin Helmet. Ühehäälne. Sellise tulemuse peale tulebki tunnistada, et ta on süvariigi jaoks liiga tark. Soovitan ise neil 54 inimesel lahkuda, nad leitakse üles. EKRE esimees on väga nutikas ja saab kindlasti teada, kes need inimesed on.