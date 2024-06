Terroristid andsid droonilöögi Eesti firma turvatud laevale. Kahjustused olid tõsised

Rünnaku ohvriks langes eelmisel kolmapäeval Libeeria lipu all seilav söelaev Tutor. Jeemeni huthi mässulised, kelle USA on sellest kevadest lülitanud terroristlike rühmituste nimekirja, andis koguni kaks lööki: ühe mehitamata meredrooniga, teise raketiga. See on esimene kord, kui huthid kaubalaeva peal drooni kasutavad.