SÕJAPÄEVIK (845. päev) | Usaldamatus kasvab. NATO riigid ei julge Orbáni tõttu enam ungarlastele salajast infot jagada

See tähendab, et infot jagatakse teiste kanalite kaudu, millest ungarlased ei pruugi isegi teada. Väidetavalt ei muretseta otseselt Ungari luureametnike pärast, vaid probleem on selles, et nendega jagatud informatsioon jõuab lõpuks Orbáni lauale. Kuhu see sealt edasi liigub, ei ole enam võimalik kontrollida.