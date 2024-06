SÕJAPÄEVIK (846. päev) | Visiit Pyongyangi näitab, kui hädasti vajab Putin Põhja-Korea relvaabi

Rõõmusõnum NATO-le: Saksamaa kaitsekulutused ületavad vajaliku piiri

Saksamaa valitsus teatas NATO-le, et nende tänavused hinnangulised kaitsekulutused küündivad 90,6 miljardi euroni. See tähendab, et Saksamaa saavutaks ses vallas praegu selgelt NATO liikmesriikidele püstitatud eesmärgi ehk 2% riigi sisemajanduse koguproduktist (SKP). Uue hinnangu kohaselt jõuab Saksamaa kaitsekulutuste vallas aga 2,12%-ni Saksamaa prognoositavast SKP-st. See osakaal on suurem, kui aasta alguses oodati.

Kadõrov otsib mantlipärijat

Mullu hakkasid liikuma jutud, et Tšetšeenia diktaatorit vaevavad rasked tervisehädad, mis on seotud neerudega. Tähelepanu armastav Kadõrov kadus ka avalikkuse vaateväljast. Näiteks ei viibinud ta Kremlis, kui Putin pidas veebruaris 2023 föderaalkogu ees oma aastakõne. Samuti võttis ta ametlikel andmetel tol aastal välja kolm puhkust. Harvatel kordadel, kui Kadõrov kaamerate ette sattus, paistis ta pundunud – see on neeruhaigete tavaline kõrvalnäht. Eelmise aasta septembris sahistati, et türann on langenud koomasse. Räägiti, et kohe-kohe saabub Kadõrovi maise elu lõpp.