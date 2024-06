SÕJAPÄEVIK (847. päev) | Venemaa ja Hiina ähvarduste tulemus: NATO pingutab oma tuumamusklit

EI JÄÄ VASTUSETA: Kui üks pool teeb, ei saa see teise poole vastusta jääda. NATO peasekretär Jens Stoltenberg ütleb, et allianss peab ka „vastasvõistkonna“ tuumavõime tugevnemisele reageerima.

Venemaa juhi Vladimir Putini visiit Põhja-Koreasse on teist päeva meedia suure tähelepanu all. Eilses Sõjapäevikus kirjutasime, miks see kahepäevane visiit on oluline nii Putinile kui ka Põhja-Korea liidrile Kim Jong-unile.