KRANAAT | Hapukurgid pahased: „Kuradi Kaja Kallas!“

Kurgid on mässule tõusmas. Sõna otseses mõttes – sellel aastal olevat nad kuidagi eriti jõudsalt mööda vääti roninud, selgitab hobiaednik Agnes. Pisut spirituaalsete kalduvustega Agnese sõnul tunduvad kurgid kuidagi ärritunud. Tegime kurkide esindaja Adam F1-ga intervjuu, et ise teada saada.

Agnesel on õigus, kõik viitab sellele, et kurgid ongi ärritunud.

„Otsustagu siis ära – läheb või ei lähe, saab või ei saa, tahab või ei taha. Me ootame ammu, et meist rääkima hakataks,“ turtsatab Adam F1 selgituseks, miks kurgid see aasta barrikaadidele ehk tokkidele nii jõudsalt roninud on. „Kuradi Kaja Kallas, võtab kogu tähelepanu keset suve endale! Keegi ei ole märganudki, et me nii usinalt kasvame!“

See pole aga kurkide ainus mure. Asi läks eriti käest siis, kui Reformierakonna sisetüli kõrval ilmus välja Vene luureõhupall.

„See on lausa solvav! Ma ei arvanud, et hapukurgihooaeg lükkub edasi hübriidsõja pärast. Milline lugupidamatus, aga eks seda olegi neilt oodata. Oleks võinud nii kaua tagasi hoida, kuni me soolavannis oleme! Isegi koroona tõmbab suveks tagasi, et meile rambivalgust anda.“

„Keegi meie retsepte ei vaata, kõik ainult loevad, kuidas Genka tossud ära varastati,“ hüüab teine kurk vahele. „Jah! Ja Silvia Ilvesel on raudselt varsti uus peika ja siis räägivad kõik sellest!“ kostab teisest kurgireast. Kurgid on pahased. „Vaadake neid aknaaluseid, nad on üle küpsenud. Täpselt nagu riigikogus, plahvatavad veel, kui keegi neile piisavalt tähelepanu ei pööra,“ viitab Adam kõige päikeselisemas kohas küpsevatele viljadele.