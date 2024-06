Maailmas koguvad populaarsust kaalulangetusravimid, nt Novo Nordiski toodetud Ozempic ja Wegowy ning Eli Lilly toodetud Mounjaro. Tänavu maikuus avaldatud uuringu järgi on neid preparaate proovinud juba iga kaheksas ameeriklane. Kui inimeste kehakaal väheneb, muutuvad kergemaks ka reisilennukid ja see omakorda vähendab lennufirmade kütusekulu. Kulu kütusele moodustab lennufirmade kuludest ligi veerandi. Finantsnõustamisettevõtte Jefferies Financial analüütik Sheila Kahyaoglu on välja arvutanud, et kui keskmine lennureisija kaalub 4,5 kilogrammi vähem, säästab United Airlinesi sugune suur lennufirma aastas kütusekuludelt koguni 80 miljonit dollarit.