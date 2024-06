EKSPRESSI EM-I PÄEVIK | UEFA kaotatud kohtuasi annab Katrina Lehisele vehklemisliidu vastu tähelepanuväärse trumbi

Pole kahtlust, et Euroopa jalgpalliliidu UEFA jaoks on jalgpalliturniiride korraldamine grandioosne äri ning vähemalt senine praktika näitab, et konkurentidega seda hiiglasliku rahapotti jagada ei soovita. Kui 2021. aastal teatasid 12 Euroopa suurklubi kavatsusest moodustada UEFA klubisarjade süsteemi väline superliiga, asusid nii UEFA kui ka rahvusvaheline jalgpalliliit FIFA võitlusesse. Superliiga moodustamine sisuliselt keelati.