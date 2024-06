PR agentuuri Miltton valitsussuhete tiimi juht ja partner Sandra Kamilova kinnitas Eesti Ekspressile, et üks kandidaatidest oli tema. „Sain tõepoolest SDE-lt ettepaneku asuda Lasnamäe linnaosavanema kohale, mis on kindlasti positiivne tunnustus.“ Kamilova ütles pakutud kohast ära. „Olen kindel, et Lasnamäe leiab endale SDE eestvedamisel peatselt väärika kandidaadi.“